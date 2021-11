Stasera Italia, Toni Capuozzo e la profezia da incubo sul Covid: "Fino a quando anche un solo Paese...", cosa sarà di noi

15 novembre 2021 a

La curva dei contagi, inesorabilmente, cresce. Certo, i dati sui ricoveri e soprattutto sulle vittime non hanno niente a che fare con quanto stava accadendo un anno fa. Ma la situazione-Covid, ovviamente, preoccupa. E di quanto sta accadendo se ne parla a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli, che nella puntata in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 novembre, schiera in studio anche Toni Capuozzo.

E commentando la situazione attuale, il giornalista spiega: "Credo che in questi giorni con il virus che si sta rifacendo strada in Europa, quello italiano ci piaccia o meno appare un po' come un modello - premette Capuozzo -. Naturalmente il comune cittadino resta perplesso quando sente dire che il Natale sarà così. Ci ricordiamo che anche l'anno scorso dicevano: salviamo il Natale", rimarca.

"Probabilmente dobbiamo abituarci alla prospettiva di convivere con un virus che continuerà a circolare fino a quando ci sarà qualche paese al mondo dove il Covid circola - profetizza -. Nel caso di Trieste sappiamo che c'è una responsabilità ovvia delle manifestazioni fatte senza prudenza, però anche il fatto di essere città di confine... in Slovenia e nell'Est europeo la situazione è molto peggiore rispetto che da noi. C'è da dire che a differenza di un anno fa, ieri si sono contate 44 vittime, un anno fa invece erano 546, il 14 novembre. Quindi la strategia vaccini e Green pass ha funzionato", conclude Toni Capuozzo, la cui sintesi del discorso è che l'incubo-coronavirus è destinato a durare ancora a lungo.

