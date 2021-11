Cartabianca, Mauro Corona e la confessione sul Quirinale: "Mattarella? Cosa mi dispiace davvero"

16 novembre 2021 a

La corsa al Quirinale tiene banco ormai in numerose trasmissioni e su tutti i giornali. Ciò che è certo è che l'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha già detto più volte di non essere disposto a proseguire con un secondo mandato. Dell'argomento ha parlato anche Mauro Corona, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3. "Mi dispiace che non sia disponibile a un secondo mandato", ha detto lo scrittore.

Corona, poi, ha dichiarato di provare una profonda stima nei confronti dell'attuale capo dello Stato: "E' un uomo mite, giusto, perbene. E quando serve è anche di polso". Secondo lo scrittore, insomma, il presidente ideale. L'ospite della Berlinguer, poi, ha anche lanciato una proposta in merito all'elezione del capo dello Stato, che secondo la Costituzione spetta al Parlamento: "Io vorrei che il presidente della Repubblica fosse votato dai cittadini".

Nel corso del suo intervento, poi, Corona si è lasciato andare pure a ricordi personali. In particolare, ha mostrato la foto di sua mamma da giovane e in preda alla commozione ha detto: "Il 14 novembre mia madre avrebbe compiuto gli anni e ho condiviso la sua foto. A volte ci ripenso e ho sensi di colpa nei confronti dei miei genitori".

