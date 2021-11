Vittorio Sgarbi scatenato: "Bravo, ha vinto la str*** del giorno", il virologo umiliato in pubblico

18 novembre 2021 a

Vittorio Sgarbi sente parlare Pier Luigi Lopalco e diventa una furia. Il critico d'arte da sempre contrario al green pass e all'obbligo vaccinale tuona contro il professore: "Il premio 'la stron***a del giorno' va al chitarrista-epidemiologo Pier Luigi Lopalco: 'A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati. E non invitiamoli"", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Un cinguettio quello di Sgarbi che ha scatenato il popolo social: "Perché stron***a? Tutt'altro. Da non vaccinato incoraggerei questo comportamento. Non ho nessuna intenzione di stare in compagnia di str***i ipocriti a Natale", commenta uno. "A proposito di Natale, ci riempiamo la bocca di valori condivisi, siamo popolo, comunità... Tralasciando i bambini, l'85% degli italiani ha fatto una scelta comunitaria, gli altri sono degli opportunisti", aggiunge un altro.

Quindi uno ironizza: "Un bell’applauso per Pierluigi Lopalco che si aggiudica meritatamente questo premio. Il trofeo gli viene consegnato dal supercampione Vittorio Sgarbi". "Discutibile affermazione, forse, ma Lei cosa suggerisce?" chiede un commentatore: "Liberi tutti oppure qualche precauzione? Senza polemica, ma vorrei, se possibile, contributi da personaggi pubblici, non solo polemica". E un altro: "'Chitarrista-epidemiologo'. Perché denigrare una persona stimata nel proprio ambito, che ha passato la vita a studiare per emergere in un contesto molto competitivo, in base al proprio hobby? Che senso ha? I No vax (finti o reali) sono da evitare in quanto stupidi". "Infatti è stato troppo leggero. Lockdown per i no vax. Subito", tuona un altro.

Ma c'è anche chi sta dalla parte di Sgarbi. "Ti ammiro tanto sempre con gli italiani e a lottare per i nostri diritti mentre altri sono attaccati alle poltrone e stanno distruggendo l'Italia". E ancora, si legge: "Sto lopalchetto perché non si fa i ca*** suoi?". "Grande Sgarbi, fatti sentire", chiosa un altro.

