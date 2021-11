Selvaggia Lucarelli presa a testate da un no-vax: "Dov'erano le forze dell'ordine", caso sconcertante a Roma

21 novembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli è stata vittima di un’aggressione da parte di un no-vax, che prima l’ha minacciata verbalmente e poi le ha tirato una testata. A raccontare l’accaduto è stata la stessa giornalista, che si era recata al Circo Massimo per documentare la manifestazione a cui hanno partecipato oltre 3mila persone. “Sono andata lì con cappello, occhiali, mascherina - ha scritto la Lucarelli in un tweet - nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?’ sono stata aggredita in ogni modo possibile”.

Selvaggia ha fatto sapere che denuncerà tutto e che presto pubblicherà il video integrale su Domani. Intanto si è limitata a pubblicare uno spezzone in cui si vede chiaramente che riceve una testata. Inoltre non è mancata la critica alla gestione dell’ordine pubblico, segno che la ministra Luciana Lamorgese ancora una volta quando si tratta di no-vax non ha tutto sotto controllo: “Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo. Erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti”, ha fatto sapere la Lucarelli.

Tremila e più persone si sono riunite a Roma per la manifestazione contro il green pass: una folla senza mascherina e senza alcun rispetto delle misure sicurezza che invoca il diritto ad ammalarsi di Covid. È la folle realtà con cui bisogna fare i conti: dal palco si sono alternati i soliti discorsi no-vax ed è stata anche lanciata l’idea di fondare un nuovo movimento contro la “dittatura sanitaria”.

