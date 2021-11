Vittorio Sgarbi-choc: "Sistema criminale che distruggerà l'Italia", il sospetto sui contagi

22 novembre 2021 a

“La conta dei positivi è un sistema criminale che distruggerà il turismo invernale”. Parole di Vittorio Sgarbi, che in un tweet ha racchiuso una dura critica nei confronti del bollettino, che segnala ormai da settimane un aumento dei nuovi casi di Covid. L’allarme sta quindi risalendo in tutta Italia, nonostante la situazione sia tutto sommato ancora sotto controllo, soprattutto se confrontata a quella di Germania, Austria e paesi dell’est europeo.

A scatenare la furia di Vittorio Sgarbi è il fatto che stanno piovendo disdette per hotel e impianti sciistici alla luce dell’aumento dei contagi. Si rischia di perdere circa mezzo milione di turisti invernali, stando alle stime di Repubblica e Gazzettino. Anche per questo motivo le Regioni al tavolo con l’esecutivo presieduto da Mario Draghi ha chiesto un super green pass, ovvero delle modifiche che non penalizzino i vaccinati, che sono la stragrande maggioranza. Attualmente circa l’87 per cento della popolazione ha fatto almeno la prima dose, quindi non è giusto che paghi per la minoranza che non ha aderito alla campagna di vaccinazione.

Siccome va tutelata sia la salute che l’economia, la soluzione proposta dalle Regioni è quella di consentire l’accesso ai luoghi pubblici ai vaccinati anche in zona arancione o rossa, vietarlo invece a chi non è vaccinato, che di fatto potrebbe andare solo a lavoro.

