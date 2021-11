DiMartedì, Giovanni Floris inchioda la no vax. Lascia cadere il libro in studio, "ora cosa dice?"

24 novembre 2021 a

"Il mainstream non ha fatto un ottimo lavoro": Beatrice Silenzi, conduttrice radio-tv, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha criticato duramente il modo in cui la pandemia è stata trattata dai mezzi di informazione negli ultimi mesi. In particolare, si è riferita a "quello che arriva direttamente a casa della gente tramite i grandi giornali e la televisione. C'è stato un pensiero unico, è per questo che tendenzialmente la gente ancora oggi ha delle riserve".

L'ospite no vax di Floris, poi, ha continuato: "Ma perché l'informazione è stata confusa e soprattutto perché in tv si invitano sempre le stesse persone?". A quel punto il conduttore ha deciso di passare a un esempio più pratico: "Io lascio cadere questo libro no? E' la forza di gravità, questo è mainstream?", ha detto mentre buttava per terra un libro. "No, parlo del fatto che nell'ambito scientifico non ci sono solo persone che si esprimono attraverso la tv. Ci sono tante altre persone che lo stanno facendo, ma solo sul web, perché non sono state ascoltate dai canali di comunicazione di massa, è questo il problema principale", ha replicato la Silenzi.

A parlare dei no-vax in studio è stata anche Barbara Gallavotti, autrice di Super Quark, che ha lanciato un appello: "La prima cosa che bisognerebbe fare è lavorare su quelle persone che ancora hanno dei dubbi, coloro che non sono ideologicamente contrari al vaccino, ma hanno delle domande e che forse andrebbero raggiunti, anche attraverso medici di base in modo da dare risposte. Sono sicura che la gran parte di questi 8 milioni di persone che non si sono vaccinate non sono i cosiddetti no vax, ma persone che hanno dei dubbi".

