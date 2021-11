Lilli Gruber sfida Mario Draghi: "Le conferenze stampa non bastano". Perché il premier non va mai ai talk

27 novembre 2021 a

Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo su La7 dal 2008, è nelle librerie con il suo ultimo lavoro edito da Rizzoli La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità, e in una intervista a Il Fatto quotidiano rivela che "In studio" non ha "nessuna difficoltà" a gestire il confronto. "Nella preparazione delle puntate trovo faticosa la pretesa, da parte di certi personaggi - non solo politici - di decidere il contesto dell'intervista", aggiunge la Gruber, "per esempio cercando di imporre chi debbano essere gli altri ospiti. Pretesa che a Otto e mezzo viene invariabilmente rintuzzata, a volte a prezzo di discussioni sfinenti e inutili: la mia è una trasmissione giornalistica, non un menu à la carte".

Quindi la stoccata al presidente del Consiglio Mario Draghi che non va in tv e non rilascia interviste: "Less is more, dicono gli inglesi: probabilmente ritiene di essere più efficace così. Da giornalista, però, non solo mi piacerebbe poterlo intervistare, ma credo che il confronto con la stampa libera sia importante per un capo di governo: non bastano le rare conferenze stampa. Diciamo che accettiamo la temporanea indisponibilità del nostro premier come uno dei tanti sacrifici imposti dalla pandemia".

Infine la conduttrice di Otto e mezzo svela come ha convinto suo marito Jacques, da sempre molto riservato, a farsi intervistare in un capitolo del libro: "Come Sheherazade: creando l'atmosfera di una serata di vino e storie. Solo che invece di raccontare io le storie, le ho fatte raccontare a lui. È stato per 30 anni corrispondente di guerra dell'Afp, in Ciad, in Iran, a Beirut, Baghdad (dove ci siamo conosciuti) e Sarajevo. Sono venute fuori avventure degne di un romanzo di Ian Fleming: è il capitolo più lungo del libro. Alcune vicende non le conoscevo e dopo vent' anni di matrimonio è un grande regalo che tuo marito riesca ancora a sorprenderti".

