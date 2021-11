Otto e Mezzo, "Mario Draghi? Sì all'obbligo vaccinale": bomba da Lilli Gruber, svolta "brutale" sul siero

30 novembre 2021 a

a

a

Eccoci nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7, la puntata è quella di martedì 30 novembre. Si parla, va da sé, di pandemia, Covid e soprattutto vaccino. Si parla della possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale e lo si fa con l'immunologo Sergio Abrignani del Cts.

"Cosa ho appena sentito". Scanzi insulta Feltri? E Sallusti lo demolisce: il gelo dalla Gruber

La Gruber, rivolgendosi ad Abrignani, ricorda: "Il cancelliere tedesco in pectore Scholz ha detto oggi che è favorevole all'obbligo vaccinale". Dunque, la domanda: "Voi suggerirete a Draghi l'obbligo di farsi il vaccino?".

"Il premier ha già dichiarato di essere favorevole all'obbligo vaccinale. In una conferenza stampa di qualche mese fa disse che in linea di principio era d'accordo. Non escludeva l'obbligo", ricorda Abrignani, paventando in qualche misura l'introduzione dell'obbligo. "Ma non è stato fatto, bisognerebbe farlo...", incalza la Gruber.

"Quando parliamo di vaccini...". Andrea Crisanti umiliato da Antonella Viola: cala il gelo da Lilli Gruber

"Tanti paesi lo stanno proponendo - riprende l'esponente del Cts -. Noi abbiamo il Green pass rafforzato che consente tante attività ludiche e sociali solo a chi è vaccinato o convalescente da pochi mesi: è già una forma di invito molto forte alla vaccinazione. Poi spetta alla politica, questo veramente è un passo politico: io personalmente da ricercatore sono favorevole all'obbligo vaccinale. Lo dico a titolo personale", conclude Abrignani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.