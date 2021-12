Paolo Del Debbio, la confessione piccantissima: "Mi ha inviato biancheria intima rossa"

01 dicembre 2021 a

"Una fan mi ha inviato biancheria intima rossa": la confessione hot arriva da Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4. Il giornalista si è lasciato andare a questa rivelazione durante un'intervista a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. In particolare, ha spiegato di essere molto corteggiato sui social, al punto da ricevere dei regali di questo tipo dalle sue ammiratrici. Pare, quindi, che riscuota parecchio successo con il pubblico femminile.

"Io corteggiato? Qualcosa avviene", ha detto Del Debbio. Che però ha subito precisato: "Sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito". Parlando dei regali, poi, ha ammesso di ricevere molte cose diverse: "Le fan mi mandano un po' di tutto, cose alimentari, abbigliamento". Alla domanda su quale sia stata la cosa più strana ricevuta, è arrivata la rivelazione hot. Il conduttore di Diritto e Rovescio, infatti, non si è tirato indietro e ha confessato: "Della biancheria intima da donna, rossa, che mi ha inviato una fan".

Continuando a parlare di questo stravagante e bizzarro regalo, il giornalista ha spiegato anche da cosa fosse accompagnato: "Nel biglietto c'erano scritte tante cose, che ora non posso riferire. Ma a me non ha fatto né caldo né freddo, quando sono impegnato io sono impegnato". Uomo fedele e di parola.

