Enrico Mentana al posto di Massimo Giletti? Una bomba su Non è l'Arena: occhio a questa foto

01 dicembre 2021 a

a

a

Una foto che vale più di mille parole. Enrico Mentana pubblica sui social uno scatto che lo ritrae insieme a Michele Santoro e Andrea Salerno. Il direttore del Tg di La7, oltre allo scatto con il numero uno della rete e con il giornalista, scrive un commento che solleva ancora più dubbi. "Stiamo preparando una cosa forte per gennaio", si legge. Cosa? Bella domanda. A tentare di rispondere ci ha pensato Tvblog sostenendo che i due, Mentana e Santoro, sarebbero protagonisti di un nuovo programma collocato nella prima serata del mercoledì, ovviamente su La7.

"Ma se da agosto...". Enrico Mentana, basta una frase: Travaglio seppellito, imperdonabile svista al Fatto quotidiano

Un'indiscrezione, se vera, che costringerebbe Non è l'Arena a cambiare giorno della messa in onda. Sempre stando a quanto rivelato da Tvblog, Massimo Giletti potrebbe tornare alla domenica. Molto probabilmente, però, il nuovo programma di Santoro e Mentana potrebbe uscire a cadenza variabile, senza andare in onda tutti i mercoledì. Un grande ritorno quello di Santoro. L'ex conduttore di Annozero lasciò La7 nel maggio 2015.

Enrico Mentana, la gaffe su Dazn: "Fregati i furbetti". E gli abbonati se lo sbranano

Ad oggi, in vent'anni di esistenza il record d'ascolto della rete è legato proprio ad una trasmissione del conduttore campano, che il 10 gennaio 2013, grazie alla partecipazione di Silvio Berlusconi a Servizio Pubblico, totalizzò 8.670.000 spettatori, pari ad uno share del 33,6 per cento. Che Salerno voglia replicare? Certo è che Mentana a riguardo era stato chiaro: "Questa è casa tua e quella è la tua poltrona, voglio rivederti in onda, ma non come ospite", aveva già detto dopo averlo invitato nel suo studio.

"Li schiacciava con una frase". Enrico Mentana, l'aspetto 'brutale' di Galeazzi: ciò che nessuno conosceva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.