Non è l'Arena, il professore dell'orrore: "Ti voglio come sc***". Proposta indecente alla 17enne: inchiodato da Giletti

A Non è l'Arena, come sempre da qualche settimana a questa parte, l'ultimo segmento di trasmissione è a luci rosse. Inchieste sul mondo della prostituzione, soprattutto quella minorile. E nella puntata di mercoledì 1 dicembre, ecco il servizio di Rebecca Pecori: mette un annuncio online ed in pochi minuti riceve decine di telefonate e messaggi su WhatsApp.

E tra chi le scrive, anche un professore scolastico. "Mi chiede di vederci domani alle 15.30. Gli chiedo di sentirci verso le 13 così ci organizziamo bene. E lui mi risponde: Sto a scuola tesoro, sono un professore. E poi aggiunge: "Ti voglio come mia sco***alunna", spiega l'inviata di Giletti nel servizio.

Dunque, ecco la telefonata: "Ciao tesoro, allora, dimmi tutto". "Tu sei uscito da scuola ora?". "Sì, ma tu hai possibilità di ospitare?". "Sì ho un posto qua da una mia amica, ti posso ospitare". "Che vuoi fare?". "Tutto quanto", risponde il professore, il quale poi afferma di avere 35 anni, mentre la Pecori finge di averne 17. "Sei minorenne?", "Sì", e il professore: "Se lo fai perché ti piace non è un problema". Dunque il tizio insiste per vedersi a casa ma gli do appuntamento in un bar, dove si presenta una giovanissima complice...

