Non è l'arena, la baby-prostituta Marianna: "Quello che voglio", pronta a tutto a 15 anni. Racconto agghiacciante

02 dicembre 2021 a

a

a

Viaggio nel mondo della prostituzione minorile a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, che torna ad occuparsi del tema nella puntata in onda mercoledì 1 gennaio. Ospite in studio ecco Marianna, una delle ragazze che per prima, molti anni fa, fece esplodere il caso delle baby-squillo a Roma. E Giletti, con Marianna, rivive il momento in cui nel 2013, in procura, raccontò "il primo tassello di questa storia". Insomma, raccontò come iniziò a prostituirsi: aveva soltanto 15 anni.

"Mezzo milione di danneggiati da vaccino". Nunzia Schilirò parla di un'ecatombe, Giletti-Gismondo la umiliano: che brutta fine... | Video

Il racconto, a tratti agghiacciante, fa riflettere: "È partito tutto dalla mia migliore amica: così per caso mi disse... non pensi sia più bello non chiedere più niente a nessuno e avere la propria indipendenza? Siamo andati a vedere sui vari siti, c'erano annuncia da baby sitter e dog sitter. All'inizio non ero molto interessata, mi chiedevo: chi vuole far lavorare una ragazzina di 15 anni? Chi la prende?", ricorda Marianna davanti ai pm, così come si vede nelle immagini mostrate a Non è l'Arena.

"Facevo parte di un gruppo di criminali, chi ci proteggeva": il no-vax pentito vuota il sacco, una verità agghiacciante

"Lei però - riprende Marianna riferendosi all'amica - ha letto un annuncio, su Bacheca annunci, che diceva: volete lavorare subito e guadagnare in poco tempo tanti soldi? Lei ovviamente ha cliccato. Io ho iniziato dopo, lei diceva di stare bene. Io le ho chiesto: ma non ti crolla il mondo addosso a fare certe cose? E lei mi dice: questo è il prezzo che devi pagare secondo me per avere quello che vuoi. Noi vogliamo tanto, penso tutti gli adolescenti... voglio la macchinetta, voglio quello, voglio quell'altro. Voglio troppo...", concludeva Marianna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.