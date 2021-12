Enrico Mentana e il veto sui no vax: "Cosa ne pensano in Rai?". Caso politico, trema la tv italiana

04 dicembre 2021 a

a

a

Enrico Mentana si onora "di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax" e Michele Anzaldi suona la sveglia ai direttori della Rai. "A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode", aveva scritto il direttore del TgLa7 sui social, "rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti". E Anzaldi, deputato Iv e segretario della Vigilanza, ha rilanciato chiamando appunto in causa la Rai: "Mentana rivendica di non aver mai dato spazio ai no vax, come non invita negazionisti dell'Olocausto o cospirazionisti dell'11 settembre. Che ne pensano i direttori di Rai1, Rai2, Rai3? Che ne pensano Soldi e Fuortes? La Rai interverrà in questo dibattito?", ha scritto in un post su Twitter.

"Ognuno risponde per sé". No vax a La7? Enrico Mentana, qua viene giù La7: il collega a cui fischieranno le orecchie

Una dichiarazione, quella di Mentana, che ha subito scatenato una polemica sui socia. C'è infatti chi plaude - "Bravo Mentana che mette in chiaro cosa significa giornalismo . Non bisogna per forza ospitare qualsiasi opinione", "Ottimo Mentana, non mi aspetterei nulla di diverso da un giornalista. Molti di coloro che si definiscono tali sono solo intrattenitori quando va bene, imbonitori nella maggioranza dei casi" - e chi prende le distanze. E' il caso di Vittorio Sgarbi, che tuona: "Questo non è giornalismo, è informazione malata", si legge in un post. "Non si fa giornalismo avendo come criterio la cartella clinica dei cittadini. E' solo discriminazione. La politica sanitaria di un Paese la decidono i governi, non giornali e televisioni. Se lo fanno, sono solo megafoni di chi governa. E il vaccino, alla data odierna, non e' obbligatorio".

Non è l'Arena, che fine fa Massimo Giletti? Il 'golpe' del mercoledì sera e le voci a La7

Tra le voci critiche anche quella di Antonello Piroso, ex direttore del TgLa7: "Ma il Mentana del 'non dico no solo ai novax ma faccio lo stesso con negazionisti dell'Olocausto e cospirazionisti dell'11settembre' è lo stesso che a Matrix (2006) ospitò Giulietto Chiesa e un tizio per cui l'11/9 l'avevano fatto o la Cia o i sionisti?".

Mentana censura i no vax, Piroso bombarda: "Ma sei lo stesso che nel 2006...". Cosa spunta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.