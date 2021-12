Non è l'arena, Selvaggia Lucarelli sfregia Massimo Giletti: "Ovviamente mister braccio di silicone..."

06 dicembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli ancora contro Massimo Giletti. Il motivo? Gli ospiti che il conduttore di Non è l'Arena porta in studio. Giletti non ha mai negato di voler dare spazio a tutti: sì vax e no vax, a prescindere dalle loro posizioni. Proprio questo sembra non andare giù alla firma di Tpi, che su Twitter cinguetta al vetriolo: "Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli". Una frecciata in riferimento al dentista che, pur di evitare il vaccino, si è presentato all'hub munito di un braccio di silicone, salvo poi essere scoperto. Eppure, come detto prima, il conduttore di La7 si è detto interessato a far parlare tutti. Sarà anche il caso del dentista al centro della polemica? Chissà.

Certo è che Giletti in merito alla sua trasmissione è stato chiaro: "È una agorà che deve creare dibattito, aperta anche a chi non la pensa come me". Schietto anche sulla presa di posizione anti- no vax di Enrico Mentana: "Non credo che Mentana sia un fascista eppure quando CasaPound lo ha invitato, lui ci è andato. Io, invece, no, sebbene da inviato avrei potuto farlo". Una lezione, dunque, alla stessa Lucarelli.

Tra i due non scorre buon sangue. Giusto qualche mese fa la giornalista aveva definito il collega "una d'Urso che non ce l'ha fatta", scatenando il diretto interessato. "Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando le palette. Con la tua intelligenza puoi dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri tutti i momenti, dall'alto di che cosa? Beh, penso che avere un po' di umiltà sarebbe importante". Per questo - è il ragionamento del conduttore - Non è l'Arena ospita tutti senza fare differenze.

