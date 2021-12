Lucia Goracci contro Bianca Berlinguer: no vax, scoppia il caso in Rai

09 dicembre 2021 a

Bisognare dare voce ai no vax in tv? E' questa la domanda più frequente degli ultimi giorni. La direttrice del Tg 1 Monica Maggioni si è già espressa sulla questione, dicendosi favorevole all'esclusione totale di queste persone dal piccolo schermo. Dall'altro lato, però, sempre in Rai c'è Bianca Berlinguer, che spesso al suo Cartabianca invita anche ospiti contrari al vaccino o al green pass. Tra questi, per esempio, l'attivista Maddalena Loy. La sua convinzione infatti è questa: "Il pluralismo di opinioni è sempre un bene".

La Maggioni, nel frattempo, è stata "ripresa" da Reporters sans frontieres, l'organizzazione che tutela la libertà di stampa, la quale ha affermato che anche nel bel mezzo di una pandemia "il pluralismo delle opinioni dei media pubblici andrebbe comunque preservato". Il tweet, come sottolinea La Stampa, è stato duramente criticato dall'inviata di guerra e corrispondente dall’estero della Rai, Lucia Goracci. Che ha scritto: "Quando anche Rfs perde una buona occasione per tacere".

Poi parlando della Berlinguer, ha detto: "Ora ci pensa lei, che ospita puntualmente No Vax urlanti - per poter loro a sua volta gridare 'stia zitta!' - a tutelare l’informazione". Uno dei primi a fare questo tipo di discorso qualche giorno fa è stato Enrico Mentana, che aveva detto: "Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione".

