Dritto e Rovescio, Rita Dalla Chiesa: "Perché i rom sono fortunati a occupare case in Italia"

10 dicembre 2021 a

a

a

Paolo Del Debbio si è occupato del caso dei rom che occupano le case nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, andata in onda giovedì 9 dicembre su Rete4. Il conduttore e giornalista di Mediaset ha intervistato Arisa, la rom che occupa le case popolari e che non ha alcuna intenzione di fermarsi. O meglio, accetterebbe di farlo ma soltanto a una condizione ben precisa, che ha lei stessa spiegato in trasmissione: “Datemi una casa o continuerò ad occupare”.

"Non mi importa niente!". Senaldi travolge Cruciani: zittito a tempo di record da Del Debbio | Video

Dallo studio di Dritto e Rovescio è poi intervenuta Rita Dalla Chiesa sulla questione: “Leggevo sui giornali di questa signora di Lecce che ha quattro figli e sta dormendo in macchina, dato che nessuno la aiuta ed è rimasta senza casa. È vero che ci sono persone che hanno fatto richiesta legittima per la casa popolare, che aspettano anche da dieci anni questa casa, ma ci sono altrettanti italiani che non riescono ad avere un’abitazione popolare. Questa signora che dorme in macchina con i figli non penserebbe mai di occupare una casa che non le spetta”.

"Se li è bevuti tutti. Come è diventato una colonna a Mediaset": Vittorio Feltri, ciò che nessuno sa su Paolo Del Debbio

Secondo Rita Dalla Chiesa il tutto va visto con uno sguardo più umano: “Certe persone senza casa ti fanno tenerezza, soprattutto se sono anziane, però ci sono regole da rispettare. I rom pensano di poter essere sopra tutto, sono fortunati a vivere in Italia perché sanno che se occupano le case nessuno gli fa niente, e questo è drammatico”.

"Se fosse successo alla Berlinguer...". Guido Crosetto bombarda Mediaset, come gode Paolo Del Debbio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.