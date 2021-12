Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sposano: "Il problema di salute di cui non hanno mai parlato", una coppia d'acciaio

13 dicembre 2021 a

Un amore lungo 25 anni, che Bianca Berlinguer e Luigi Manconi coroneranno con il massimo riserbo, come d'altronde hanno condotto la loro relazione: la giornalista di Rai3 e il politico si sposeranno in sordina, anche se la notizia è già filtrata prima dalle pagine del settimanale DiPiù e poi dal sito Dagospia. Lontani dai clamori del gossip, nonostante la Berlinguer (già direttore del Tg3 dal 2009 al 2016) sia la padrona di casa di CartaBianca, trasmissione che attira sempre titoli e riflettori (anche per le uscite estemporanee di Mauro Corona) mentre Manconi abbia alle spalle un lunghissimo curriculum pubblico (sociologo, sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi II, senatore dei Verdi e poi del Pd, primo a presentare un disegno di legge su unioni civili e testamento biologico).

La loro relazione è iniziata dal 1996, subito finita su un rotocalco. Da lì in poi, massima discrezione. Sulla nascita della figlia Giulia, nel 1998, e sulla salute di Manconi: da 14 anni l'ex senatore è ipovedente. Un problema di salute grave, di cui raramente i due hanno parlato in pubblico. Quando lo ha fatto, Manconi non ha mancato di esibire la consueta ironia: "Novembre 2007... Dovevo parlare alla Camera. Lì mi accorsi di non riuscire a leggere neanche mezza riga", aveva raccontato a Carlo Verdelli.

Lui, tra i più accaniti progressisti italiani, scherzava dicendo di non aver mai potuto vedere la faccia di Barack Obama, né salutare gli amici con il più classico dei "ci vediamo". "Manconi - scrive il Corriere della Sera - ha continuato a scrivere, a insegnare, a partecipare a dibattiti, esce senza bastone e occhiali scuri. Bianca gli è stata vicino con dedizione, discrezione".

