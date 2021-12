Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani a valanga contro Andrea Romano: "La grande menzogna sui non vaccinati"

17 dicembre 2021 a

a

a

Con la variante Omicron che galoppa e tutti gli indicatori pandemici in netta risalita, a pochi giorni dal Natale a monopolizzare l'attenzione, così come avviene da due anni, è il coronaviurs. E l'ultima puntata stagionale di Dritto e Rovescio - il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 giovedì 16 dicembre -, non fa ovviamente eccezione.

"Che saturazione aveva arrivato in ospedale". Mauro da Mantova intubato, parla Cuciani: l'orrore segreto, "il famoso primario..."

Si parla anche dei no-vax e del loro ruolo nella diffusione della pandemia. A puntare il dito contro di loro, ospiti in studio, Andrea Romano del Pd e il giornalista Antonio Caprarica. A difenderli, al contrario, Giuseppe Cruciani, il tutto poco dopo che il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista concessa proprio a Del Debbio, aveva spiegato che l'aumento dei contagi non è una "colpa" di chi rifiuta il siero.

"Lei è pericoloso". Cruciani processato per Mauro da Mantova e i no vax: caos in diretta | Video

Ed ecco che così Cruciani parte in quarta: "La colpa della risalita dei contagi sarebbe dei no-vax? Sileri prima ha detto una cosa: la colpa non è dei non vaccinati. Molto chiaro, forse non lo ha detto prima. È anche dei vaccinati, possono contagiare anche loro. La grande balla che sarebbero i non vaccinati la causa dei mali di questo paese, del fatto che la pandemia non è stata sconfitta, è una balla. Da che mondo è mondo in tutti i paesi esisterà sempre una percentuale di persone che non si vaccinerà mai. Cosa volete fare? Andarli a prendere con i carabinieri? Non credo... non sono loro la rovina del Paese", conclude Giuseppe Cruciani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.