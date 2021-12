Charlene di Monaco, nel giorno del compleanno dei figli una frase straziante: il dramma infinito

17 dicembre 2021 a

Un ultimo, straziante, capitolo nella storia di Charlene di Monaco, la principessa triste e scomparsa dai radar, ufficialmente in convalescenza in un luogo segreto - pare una clinica svizzera - per i postumi dell'infezione che per sette lunghi mesi la ha tenuta bloccata in Sudafrica. Ma il sospetto è che il ricovero sia dovuto ad altro: c'è chi parla di un crollo emotivo, insomma di un esaurimento nervoso, chi invece sostiene che abbia il volto sfigurato dalla chirurgia plastica. Insomma, tutto e il contrario di tutto.

Ed in questo contesto, la moglie del principe Alberto, ha saltato anche il compleanno dei suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, i quali hanno compiuto sette anni. E ancora, Charlene Wittstock non si è vista neppure all'importante evento natalizio che si è tenuto a Palazzo Grimaldi, ossia la rituale consegna dei doni ai bambini monegaschi meno fortunati, un evento ideato da Grace Kelly nel lontano 1956 e ripristinata negli anni scorsi proprio da Charlene ed Alberto.

Toccante, in questo contesto, le espressioni dei due piccolini nel giorno della celebrazione: erano loro a dare i doni ai bimbi più poveri, e secondo molti lo sguardo dei piccolini tradiva tristezza, malinconia, dolore per l'assenza della madre. Da par suo, Charlene, nel giorno del loro compleanno ha dedicato ai figli un toccante post su Instagram. Una foto di Jacques e Grabiella, in calce il commento: "Buon compleanno figli miei. Grazie Dio per avermi benedetta con due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Con amore, mamma". Una dedica, a distanza, che permette di comprendere quanto la situazione sia difficile.

