Charlene di Monaco, "nuova donna a Corte": chi si porta a casa Alberto, la causa della crisi isterica della moglie?

Nella misteriosa e certo drammatica storia di Charlene di Monaco, la principessa triste che da mesi lotta contro gravi problemi di salute, in tanti non considerano la parte più fragile ed esposta, e cioè i figli avuti con Alberto di Monaco, i gemellini Jacques e Gabriella.

Pochi giorni fa hanno festeggiato 7 anni, senza la mamma. Charlene è in Svizzera, ricoverata in una clinica. Era tornata a Montecarlo dopo un lungo soggiorno nel suo Sudafrica, dove aveva subito una delicata operazione otorino-laringoiatrica per un mai veramente precisato grave problema. Si parlava di tumore, ipotesi mai confermata. Il ritorno a Corte è durato pochi giorni, il tempo di capire di non riuscire più a reggere le pressioni della vita da reale. Da qui la nuova drammatica fuga, per il ricovero in Svizzera. Depressione, dipendenza da psicofarmaci, l'ultima indiscrezione riferisce addirittura di un volto sfigurato dopo un intervento chirurgico andato male. Intorno a Charlene vige il più stretto riserbo che però, al tempo stesso, alimenta le più svariate illazioni di stampa.

Gli esperti di gossip francesi intanto riferiscono di "contraccolpi emotivi e psicologici" patiti dai figli. Lo stesso Alberto, a Paris Match, ha dovuto ammettere di aver affrontato il tema dell'assenza della madre. "Hanno reagito bene al nuovo distacco. Capiscono che la madre ha bisogno di riposare e la sostengono nella sua convalescenza". Parole che confermerebbero però lo "stato inquietante" di salute con cui Charlene era tornata dal Sudafrica.

I gemellini ora studiano a casa, insieme a 4 compagni, e ricevono le visite periodiche dei loro maestri. Un modo per "coccolarli", dare loro un minimo di normalità. "L'ultima richiesta" di Charlene - si legge - è stata quella di aver chiesto una presenza femminile a corte per sostenere i bimbi". E così al posto della mamma, ecco le zie Stephanie e Carolina. Proprio quella Caroline che, sempre secondo il gossip, sarebbe stata più o meno involontaria causa del crollo nervoso di Charlene.

