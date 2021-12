CartaBianca, Mauro Corona e la confessione privatissima sulla Berlinguer: "Ne aveva bisogno, lo ho fatto per lei"

20 dicembre 2021 a

Guai chiamarlo artista, Mauro Corona è solo un "abile artigiano", proprio come diceva Michelangelo. "Da quando sentii Valeria Marini dire 'noi siamo artisti' mi sono tolto da questa categoria", ammette senza mezzi termini lo scrittore che deve tutto alle sue mani. "Io ho 71 anni e quindi ho visto un passato in cui le mani e i piedi erano tutto - ricorda intervistato da La Stampa e ripercorrendo la sua infanzia -. Ho iniziato con mio nonno che faceva sculture di legno, oggetti che poi vendeva d'estate. I miei genitori mi avevano abbandonato e io avevo solo questo vecchio a cui affidarmi. E mentre formavo oggetti con il tornio mi sentivo bene, non pensavo al dolore, alla malinconia".

Poi gli anni sono passati e da artigiano e scultore, Corona è diventato un intellettuale. Anche qui per lui le mani sono fondamentali perché vengono guidate dal cervello: "È come scrivere. Io scrivo a mano perché sento l'idea che va giù dalla testa, passa dalle mani e si colora sul foglio. Io ho bisogno delle dita, poi ricopio in stampatello perfetto, faccio fotocopie e mando tutto alla casa editrice. Usare le mani mi toglie dalle insicurezze, dalla stanchezza dei giorni e della vita, dalla malinconia".

Per questo tra gli obiettivi di Corona c'è anche la creazione di una scuola manuale, come quelle di una volta. Ad oggi, invece, "i bambini sono tristi perché gli fanno fare cose che la loro natura non sente. Oggi ci si vergogna a dire voglio fare il falegname, perché si deve fare il notaio, l'avvocato, il commercialista". E proprio ai bambini, qualche volta, regala i suoi gnomi o folletti o gufi e civette. Sono questi i soggetti su cui si sta focalizzando da un anno e mezzo, mettendo in disparte le sculture intese come opere d'arte. A ricevere un'opera di Corona anche Bianca Berlinguer. "Le ho mandato giù un gufo perché aveva bisogno di un porta fortuna", ha concluso dopo che tra i due è tornato il sereno e Corona è riapparso a CartaBianca.

