Quarta Repubblica, Vittorio Feltri fa a pezzi il M5s: "Una vergogna", l'ultima farsa sul reddito di cittadinanza

Basta poco a smentire il Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza: basta Vittorio Feltri. Ospite di Nicola Porro nella puntata di lunedì 21 dicembre di Quarta Repubblica su Rete 4, il direttore editoriale di Libero si scaglia contro il sussidio cavallo di battaglia grillino. "Non capisco - tuona - perché si dà il reddito di cittadinanza e a chi è povero davvero che non ha neanche una casa i soldi non glieli danno, questa è una vergogna italiana che avviene solo in Italia".

Ma nel mirino di Feltri non ci finisce solo il reddito di cittadinanza, ma anche un'altra questione delicata: le case popolari. Proprio così, in favor di telecamere, il direttore denuncia l'ennesima vergogna italiana. "Le case popolari sono considerate un ammennicolo che si autogestisce, invece sono luoghi dove si commettono reati terribili!". E ancora: "Gli enti pubblici che dovrebbero amministrare le case popolari in realtà se ne infischiano", e le dimostrazioni sono sotto agli occhi di tutti.

Feltri non può che provare "disgusto perché le case popolari sono numerose, ma succedono cose turche e nessuno interviene. Il risultato è che le ingiustizie si moltiplicano ogni giorno". E, come sempre, a rimetterci sono i più poveri.

