Ylenia Carrisi, Romina Power-choc: "In quella città tremenda, ogni anno...". La pista: cos'è accaduto davvero a sua figlia

25 dicembre 2021 a

a

a

Una lunga, toccante, a tratti straziante intervista, quella concessa da Romina Power a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Intervista in cui rivive tutta la sua esistenza, i dolori, i successi e i drammi. Uno su tutti: la scomparsa della figlia avuta con Al Bano Carrisi, Ylenia Carrisi.

Romina-choc: "Ecco la foto che non avete mai visto", in studio si consuma il dramma su Ylenia Carrisi

Quando le chiedono se dovesse rivivere un giorno della sua vita quale sceglierebbe, Romina risponde: "Lo sai che mi viene in mente, quando mi chiedi questo, la scena del film di Spielberg A.I. in cui alla fine viene concesso a una madre di vivere un solo giorno con il suo bambino? Ogni volta che lo vedo, non riesco a trattenere le lacrime. Se potessi scegliere rivivrei un giorno con Ylenia. Un giorno qualsiasi, con lei", spiega.

"Questo mondo senza di te...". Ylena Carrisi, il dolore atroce di Romina Power: una frase che fa male

Tu non smetti di cercarla? "Certo, non smetto. Non smetterò". Dunque Veltroni le chiede che idea si sia fatta su tutta quella storia: "In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare. Non è capitato solo a Ylenia, succede a tante ragazze, purtroppo", conclude Romina Power che, pur non rassegnandosi, lascia intendere di avere una drammatica idea circa quello che può essere accaduto alla figlia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.