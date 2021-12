Charlene di Monaco, "il piano per sostituirla": dal Principato filtra un report angosciante. Fatta fuori?

27 dicembre 2021 a

Un anno tragico, quello che si sta per concludere per Charlene di Monaco. Il ritorno al Principato dopo lunghi mesi in Sudafrica, dunque il nuovo e immediato ricovero con tutti i segreti e i misteri che si sta portando dietro. Dov'è la principessa? Come sta Charlene Wittstock? Che cosa le sta succedendo?

Domande che hanno ben poche risposte. Per certo, è trapelato che Charlene ha ricevuto in questi giorni di feste natalizie la visita, fugace, dei suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella, che da tempo manifestano il loro dolore per la lontananza da mamma e che, però, si trovano a loro agio, almeno così sembra, al fianco delle zie, Carolina e Stefania. Insomma, si sono mostrati forti anche in assenza della loro mamma.

Ed è in questo contesto che la stampa vicina a Palazzo Grimaldi, ora, fa filtrare le ultime drammatiche indiscrezioni. Il punto è che le voci sul divorzio tra Alberto e Charlene, nonostante le smentite del primo e l'ultima delle quali in una recente intervista a People, si fanno sempre più insistenti. Ed in questo contesto, ecco che si inizia a parlare di "un piano per sostituire Charlene", in caso di divorzio o nel caso in cui i suoi guai di salute la tenessero lontano dal principato ancora a lungo. E le "sostitute", appunto, sarebbero Carolina e Stefania, le zie, alle quali nel caso in cui l'assenza della Wittstock continuasse ancora a lungo sarebbe affidato, de facto, il ruolo di madre dei gemellini.

