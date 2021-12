Vaccino, la lezione di Annalisa Chirico a L'aria che tira: "Non mi sono inoculata con gioia, ma..."

27 dicembre 2021 a

Da una parte il generale Figliuolo, dall'altra l'Organizzazione mondiale della sanità. Sì, perché se il primo sostiene la necessità del vaccino per sconfiggere il Covid, il secondo ribadisce che non si può uscire dalla pandemia a suon di booster. Ecco allora che sull'argomento interviene anche Annalisa Chirico. La giornalista, ospite di Francesco Magnani a L'Aria Che Tira, prende le difese del commissario per l'emergenza, sostenendo che la struttura dell'Oms "sarà da rivedere".

"Il vaccino - ne è convinta la Chirico intervenuta su La7 - è stato il vero game changer, dovremo continuare a convivere col virus ma senza panico. I numeri italiani lo confermano, questo strumento ha cambiato il modo di vivere con il Covid". E ancora: "Forse, con la variante Omicron, va rivisto il set di regole".

Poi la Chirico passa alla sua personale esperienza: "Non sono andata a vaccinarmi con gioia ma l'idea di fare un richiamo anti Covid due volte l'anno non mi spaventa, così sono tornata a vivere". E la conferma sarebbe il Natale. Per la Chirico, infatti, quello di quest'anno è stato un Natale differente. Tutto merito del siero che ha permesso ai cittadini di tornare a festeggiare. Anche se con un occhio di riguardo a quanto sta succedendo.

