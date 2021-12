Mauro da Mantova morto, fucilata di David Parenzo: "Vecchio complottista, spero che la tua triste storia..."

28 dicembre 2021 a

Addio a Mauro da Mantova, "l'untore" de La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Mauro Buratti, il carrozziere di Borgo Trento, è infatti morto a 61 anni, stroncato dal Covid, dopo un lungo ricovero in terapia intensiva, dove però non ha mai risposto alle cure. Negazionista e complottista, aveva rifiutato il ricovero fino all'ultimo, quando è stato convinto dallo stesso Cruciani. Per inciso, Mauro da Mantova solo pochi giorni prima del ricovero si era vantato di aver fatto "l'untore" in un supermercato, con mascherina abbassata e mentre aveva la febbre.

Morto Mauro da Mantova: la fine atroce di "Belvaman" dopo il calvario in terapia intensiva. "Zanzara" in lutto

E chi segue La Zanzara conosce bene gli scontri furibondi tra Mauro e David Parenzo, liti in cui i due, negli anni, se ne sono letteralmente dette di tutti i colori. E quelli di Mauro spesso erano strepitosi deliri: al di là dell'antisemitismo, sosteneva per esempio che Parenzo sia il figlio segreto di Riccardo Schicchi. Robe lunari, robe dell'altro mondo.

E proprio Parenzo è stato uno dei primi a spendere un pensiero per Buratti, dopo la sua morte. Su Twitter, ha infatti cinguettato: "È morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini", ha concluso David Parenzo, da sempre in primissima linea nella battaglia pro-vax. Eppure, chissà, subito dopo la morte di Mauro si poteva anche non parlare di vaccino, per quanto quel che sostenga Parenzo sia meritorio e corretto.

