Massimo Giletti, grosso caso a La7: "Perché lo faccio solo io?". Con chi ce l'ha mister Non è l'Arena

Massimo Giletti è ancora single. Il giornalista, da mercoledì 5 gennaio di nuovo impegnato con uno speciale di Non è l'Arena, spiega i veri motivi dietro la sua situazione sentimentale. "Non è semplice stare con uno come me - confessa in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni -. Sono sempre alla ricerca spasmodica di migliorarmi, di aggiungere alla quotidianità qualcosa che rompa la routine ed eviti la noia. C'è una grande irrequietezza di fondo che mi porto dietro. In ogni caso chi vive con me dev'essere abituata alle montagne russe".

Una situazione parecchio particolare quella che sta vivendo il conduttore di La7, a maggior ragione ora che vive sotto scorta dopo le minacce del boss Filippo Graviano. Eppure la paura non lo ferma e il conduttore ha deciso di tornare a parlare di mafia nel suo speciale con al centro la sete di potere dei corleonesi e i disegni criminali del loro capo, Totò Riina.

"Ho sempre pensato che non bisogna girare la testa dall’altra parte. Non vedo perché ora che sono sotto scorta, dovrei non raccontare più ciò che c’è intorno a noi. La domanda che mi faccio è perché lo faccio solo io". Ed è proprio questo un suo punto di forza. Gli ascolti lo confermano: "Ho creato un programma la domenica in una fascia oraria difficile portando la rete a raggiungere il 7 per cento", dice orgoglioso.

