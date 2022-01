Massimiliano Allegri, brutale umiliazione all'Olimpico: accolto con questo coro, gode Ambra Angiolini

10 gennaio 2022 a

"Forza Ambra". Non proprio un'accoglienza calorosa quella che i tifosi giallorossi hanno riservato a Massimiliano Allegri allo Stadio Olimpico prima di Roma-Juventus. Quando il tecnico bianconero - squalificato e quindi impossibilitato ad andare in panchina - è arrivato in tribuna, tutti hanno iniziato a urlare e scandire il nome della sua ex compagna, Ambra Angiolini. Un benvenuto un po' particolare, con cui quasi sicuramente hanno voluto innervosire l'allenatore.

Molti di meno, invece, i tifosi juventini che - al su passaggio - gli hanno chiesto una foto. Della storia tra Allegri e la Angiolini si era parlato molto nelle scorse settimane, soprattutto per un gossip mai chiarito. Stando ad alcune voci, infatti, il tecnico avrebbe tradito l'attrice. Il caso, poi, esplose con la consegna del Tapiro d'oro ad Ambra da parte di Striscia la Notizia.

L'attrice era stata raggiunta da Valerio Staffelli per la consegna del "prestigioso" premio del tg satirico di Canale 5. La scelta di dare il tapiro a lei e non a lui, però, ha sollevato un'ondata di sdegno generale. E in molti si sono schierati con Ambra. Interpellato sulla questione durante una conferenza stampa, invece, Allegri ha preferito non dire nulla: "Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo. Sono due cose che ho sempre diviso, va bene così".

