Ornella Vanoni, il pronostico per il Quirinale: "Draghi ha le p***e, ma al Colle rischia". Farà la fine di Mattarella?

Ornella Vanoni, intervistata dal Fatto quotidiano, dice la sua sulla corsa al Quirinale. "Bis di Mattarella? Se n'è andato poco prima di impazzire. Non ne poteva più, non reggeva questa situazione. Per questo ha rinunciato. Draghi? È uno forte, ha le palle. Però ora deve restare premier, perché mi sembra uno attivo. Mentre il presidente della Repubblica Lo sappiamo: non ha pieni poteri; chi sale al Colle, ora, deve lottare per tenere unita l'Europa, per non mollare un passo rispetto a certe dinamiche internazionali". spiega la cantante.

La Vanoni fa anche dei nomi: "Mio padre: aveva tutte le qualità elencate prima, peccato che è morto. Casini? Rispetto a come si sta muovendo è uno possibile. Resta zitto, al massimo manda qualcuno avanti. E in queste occasioni è fondamentale. Presidente donna? Sarebbe bello. Dovrebbe avere la forza della Merkel e una così non si trova facilmente e comunque all'estero sono presidenti reali, con dei poteri", chiarisce.

Infine anche un parere sulla candidatura di Berlusconi: "Lui ci crede. Oddio. Lui non scherza. È talmente ricco, ha belle case: si godesse la vita e stesse un po' più tranquillo. Lo sta pensionando E torno a prima: a una certa età l'ambizione bisogna abbandonarla, altrimenti ti confonde. E molto. Per gli artisti non è così", conclude la Vanoni

