Studio Aperto, presente la conduttrice Monica Gasperini? Dal passato spunta una foto pazzesca...

Monica Gasparini, classe '66, volto storico di Studio Aperto, su Italia 1, ha postato sul suo profilo Twitter una foto di trent'anni fa in cui è incredibilmente bella e radiosa, con i capelli scompigliati e un vestito scollato a fiori. Uno scatto corredato da un messaggio molto tenero: "13 gennaio '92: prima edizione del Tg5, il mio primo giorno a Mediaset, allora Fininvest. 30 anni di lavoro, incontri, vita. Oggi Alberto, mio marito, il papà dei miei figli, vive nel mio cuore; alcuni amici si sono allontanati. La vita continua, l'avventura a Mediaset anche".

La vita di Monica Gasparini è stata infatti segnata indelebilmente dalla morte di suo marito, il giornalista sportivo Alberto D’Aguanno, che come ha dichiarato lei stessa in una intervista di qualche tempo fa, è stato il primo complice in tutte le sue imprese. "E ancora mi capita, quando so una cosa e voglio condividerla… Il mio primo istinto è: chiamo Alberto e glielo dico. Era il mio riferimento, primo. In tutto". Con D'Aguanno, la telegiornalista ha avuto due figli, Fabio e Lucia. Ma appunto la vita continua e ora la Gasparini è felicemente fidanzata con Ivan Zazzaroni, che definisce il suo "pioniere".

La Gasparini, dopo una serie di esperienze nei tg Mediaset, dal 2004 è tornata al Tg di Italia 1 col nuovo ruolo di caporedattore centrale, conducendo nuovamente l'edizione di punta delle 12,25.

