Veronica Gentili umiliata ancora da Lorenzetto: "Controllare il dizionario, no?". L'ultimo strafalcione sul "Fatto"

14 gennaio 2022 a

a

a

Indovinate un po' chi finisce nel mirino di Stefano Lorenzetto? Risposta esatta: Veronica Gentili, la firma del Fatto Quotidiano che ha una qual certa confidenza con gli strafalcioni. E puntualmente Lorenzetto li indiviuda e li spiega, il tutto sul suo sito nella rubrica "Pulci di notte", poi ripresa da Italia Oggi.

"Sarà una catastrofe". Fate gli scongiuri: chi piomba in studio da Veronica Gentili, tam-tam sulla puntata

Dunque, eccoci all'ultimo strafalcione della conduttrice di Controcorrente, il format che guida su Rete 4. Trattasi di strafalcione reiterato, poiché scrive: "Le perplessità riguardo l'ultimo decreto vaccinale sono molteplici". E nel mirino di Lorenzetto ci finisce "riguardo l'ultimo", proprio come qualche settimana fa.

Questa Veronica Gentili? Non proprio: "Ho appena finito di...", si mostra conciata così | Guarda

Eccoci dunque alle pulci, così come messe nero su bianco da Lorenzetto: "Niente, non c’è verso che le entri in testa. Veronica Gentili, nella sua rubrica settimanale sul Fatto Quotidiano, scrive: Le perplessità riguardo l’ultimo decreto vaccinale sono molteplici. Esattamente come le perplessità riguardo al suo reiterato impiego di questa locuzione prepositiva in una forma sbagliata - scrive, corrosivo, il giornalista -. Quella corretta dev’essere appunto riguardo a, e non riguardo il. Basta controllarla su un qualunque dizionario", conclude Stefano Lorenzetto. Veronica Gentili rimandata a settembre, per l'ennesima volta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.