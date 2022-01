Uziel Martinez, corna estreme: "L'ho donato alla mamma della mia fidanzata, poi..." Fine oscena

16 gennaio 2022 a

a

a

Ha fatto il giro del mondo il dramma umano, sanitario e sentimentale di Uziel Martinez, uno dei più famosi tiktoker messicani. E ovviamente la sua confessione, finita sul social, è diventata virale. "Ho donato un rene alla mamma della mia fidanzata - ha spiegato il ragazzotto -, ma lei un mese dopo si è sposata con un altro". L'hashtag aggiunto al video, #fakelove (amore finto) spiega molto di quanto accaduto con la sua compagna.

Questa donna? Ha rovinato lo sceicco: sesso, corna e violenze, quanti soldi incassa per il divorzio

Considerate le tempistiche e le dinamiche della fine della loro storia, viene il dubbio che la relazione tra i due non fosse così stabile, o perlomeno non così chiara e trasparente. Insomma, si chiedono in tanti, non è che il simpatico Uziel avesse scambiato per amore una forte amicizia? O in alternativa, non è che avesse posto troppa fiducia nella partner?

Il marito va a letto con la cugina della moglie? Mara Venier lo demolisce con tre parole: clamoroso dalla De Filippi

"Se l'avessi fatto per mia madre, ti avrei sposato, ti avrei sostenuto e dedicato il resto della mia vita per renderti felice", è uno dei tanti commenti che i follower (in questo caso femminile, ma l'affetto è unisex) gli hanno fatto piovere sulla sua pagina. La vicenda dà poi gioco facile ai più cinici, che ricordano a Martinez e in più generale agli illusi di mezzo mondo come sia sbagliato oltre che deleterio donare tutti se stessi in una storia d'amore. "Almeno una parte di te le sarà sempre vicino", conclude qualche inguaribile ottimista. Confondendo, però, la compagna con al suocera mancata.

"Mi fai schifo". Sconvolgente: con chi è andato a letto quest'uomo. Dalla De Filippi, il dramma di una moglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.