Jeff Bezos, le cifre sconvolgenti: ecco quanti miliardi ha guadagnato grazie al Covid

Se per alcuni la pandemia è stata una mazzata dal punto di vista economico, ad altri invece è andata decisamente meglio. Rientra in quest'ultima categoria Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che negli ultimi due anni ha incrementato il suo patrimonio di oltre 81,5 miliardi di dollari, stando all'ultimo rapporto della confederazione no profit Oxfam, citato dal Corriere della Sera. Il surplus nei primi 21 mesi della pandemia equivarrebbe addirittura al costo completo della vaccinazione (due dosi più booster) di tutta la popolazione mondiale.

Inutile dire che con l'emergenza Covid, chiusure e lockdown, l'e-commerce sia letteralmente volato. Nei primi mesi si acquistava soprattutto online, visto che la maggior parte dei negozi era costretta a rimanere chiusa. Nel primissimo periodo della pandemia, però, Bezos capì di dover frenare e così adottò una strategia ben precisa: inserì un criterio di selettività nella scelta dei prodotti sulla sua piattaforma, prima i beni essenziali e poi tutto il resto.

Nel frattempo, grazie a finanziamenti pubblici agevolati, Amazon ha potuto costruire anche diversi centri di logistica. Il professore di Economia applicata all’università di Milano Marco Gambaro - scrive il Corsera - li aveva stimati al 17% dei profitti complessivi negli Stati Uniti, cioè 760 milioni. In Europa, invece, nessuno ha ancora fatto questo tipo di stima. Anche se non è difficile immaginare quanto il colosso dell'e-commerce sia corteggiato. Basti pensare che all’aeroporto di Milano Malpensa ha a disposizione un magazzino di circa 7.000 metri quadrati.

