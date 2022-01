Francesca Donato, "fine della favola": si umilia da sola sui morti di Covid. Cosa pubblica, gaffe terrificante

21 gennaio 2022 a

a

a

Scivolone per Francesca Donato. L'europarlamentare nota per le dure posizioni No vax e No Green pass è incappata nell'ennesimo errore. Come? Con un semplice post su Twitter. Qui la Donato ha pubblicato i dati sul Covid di circa un anno fa: il 18 gennaio 2021 senza vaccini si contavano 8.824 contagi e 377 morti. Un anno dopo invece, con quasi il 90 per cento Italiani immunizzati, sono stati registrati 228.123 contagi con 434 morti. Ecco servita la gaffe. A conti fatti, con le sue stesse cifre, la percentuale dei morti rispetto ai contagiati sarebbe nel 2022 coi vaccini pari al 0,19 per cento, contro quella registrata nel 2021, senza vaccini, pari al 4,27. L'esatto contrario di quanto da lei sostenuto: ossia che i vaccini non sono utili. "Fine anche della favola 'grazie al vaccino abbiamo ridotto i morti...", è il commento finale.

"Sassoli, il vaccino e il sistema immunitario". Dove si spinge la Donato, esplode lo studio | Video

Anche se, rispetto allo scorso anno, i test sono in aumento, c'è da precisare che a discapito del 2021 non abbiamo più grandi restrizioni. Non solo, perché il Covid al momento risulta meno pericoloso proprio grazie ai vaccini. Chi si contagia ed è vaccinato non rischia più di finire in terapia intensiva, eccetto rari casi. Nel 2021 infatti c'erano 25.428 ricoverati in ospedale e 2.544 in terapia intensiva. Oggi meno di 20mila ricoverati con sintomi e meno di 2mila ricoverati in terapia intensiva.

"Non si ecciti", "Ci vediamo in tribunale": David Parenzo-Francesca Donato, la rissa tv finisce in disgrazia | Video

D'altronde la Donato non è nuova ad uscite di questo tipo. Qualche giorno prima l'europarlamentare aveva ricinguettato una vignetta a dir poco rispettosa nei confronti delle vittime del Covid. Nella foto venivano mostrate diverse tombe, sopra il titolo "Il cimitero del coronavirus" e sotto "decisioni basate sulla scienza", "la fiducia nella professione medica" e il "giornalismo come pubblico servizio". Insomma, il solito sfregio.

"Per colpa vostra è morta un sacco di gente": Bassetti sotterra Francesca Donato | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.