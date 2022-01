Francesca Donato, lo sfregio ai morti di Covid sulle loro tombe: l'ultimo agghiacciante post

17 gennaio 2022 a

Altro sfregio ai morti di Covid di Francesca Donato. L'europarlamentare, nota per le sue posizioni No vax, ha ripubblicato su Twitter una vignetta del biostatista Martin Kulldorff. Qui la descrizione è: "Il cimitero del Covid". Sotto un'immagine con diverse tombe, ognuna mostra scritte differenti: dal "Decisioni basate sulla scienza", al "la fiducia nella professione medica" fino al "giornalismo come pubblico servizio". Ma non è tutto, perché si legge ancora: "Libertà, equità e fraternità". Insomma, per Kulldorff le vere vittime del virus sarebbero questi principi e non i tanti morti causati dal Covid.

Una vignetta ripubblicata dalla Donato, già al centro di diverse polemiche. L'ultima a Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Per l'occasione l'europarlamentare aveva detto che nella quota di "no vax" ricoverati in terapia intensiva, vengono conteggiati anche i vaccinati con doppia dose ancora in attesa del "booster". "Non se ne può più di dire queste cose, basta! Mi scusi onorevole ma perché continua a dire queste cose? Ma basta, ogni volta... Questo è negare la verità", aveva replicato infuriato il virologo Fabrizio Pregliasco.

Ma l'europarlamentare aveva rincarato la dose: "Ci sono dei documenti che certificano come nel dato aggregato dei non vaccinati comprende oggi anche chi ha fatto il vaccino da meno di 15 giorni, chi ha fatto solo la prima dose, o due dosi...". Frasi per cui lo stesso conduttore era stato costretto a prendere le distanze: "Lei si rende conto che è una bestialità?". Insomma, la Donato non è nuova a sollevare il polverone.

