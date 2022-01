Maratona Mentana, Marinella Aresta la nuova inviata: figlia d'arte, chi sono mamma e papà

26 gennaio 2022 a

Non ci sono solo Alessandra Sardoni e Paolo Celata. La terza inviata di Enrico Mentana per la sua Maratona Quirinale su La7 è Marinella Aresta, bella e brava giornalista classe 1973 vera e propria rivelazione mediatica dell'appuntamento televisivo più atteso di questa settimana. Collaboratrice di La7, è stata scelta dal direttore del TgLa7 per essere la terza voce sul campo dai palazzi romani, nel pieno delle operazioni di voto e soprattutto delle trattative sottobanco e dei capannelli clandestini. Covid permettendo.

"Da più di vent’anni nel mondo del giornalismo - è il ritratto che fa di lei Affaritaliani.it -, una passione, la sua, che affonda le radici in famiglia". Suo papà infatti è Giancarlo Aresta, storico collaboratore de Il Manifesto, docente universitario e direttore di una casa editrice, "nonché guida della sede barese del Partito Comunista Italiano a partire dagli anni ’70", ricorda sempre Affaritaliani.it. Anche sua mamma ha dedicato la sua vita alla politica: Alba Sasso nel 2001 è stata eletta in Parlamento ed è poi diventata assessore regionale alla Formazione e al Diritto allo studio in Puglia. Trasferitasi a Roma, Marinella ha invece scelto la strada del giornalismo.

La Aresta si era già vista all'opera durante le amministrative del 2021, e tra una punzecchiatura a Celata e le pressanti richieste alla Sardoni, il direttore Mentana aveva regalato qualche siparietto con la sua new entry. "Aspetta, hai delle luci che sembri Barbara D’Urso”, era stata la sua battuta relativa ai riflettori. "Ma lo sai che da quattro giorni la bolletta della luce ci costa cara?, con tanto di citazione dell'editore di La7: "Chi lo dice a Cairo che hai tutta quella roba lì accesa?".

