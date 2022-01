Maratona Mentana e Maggioni, il clamoroso "vaffa" degli italiani al Quirinale: pessime notizie, ieri sera in tv...

25 gennaio 2022 a

a

a

Il voto per il Quirinale non ha premiato le maratone. Sia quella di Enrico Mentana su La7, che quella di Monica Maggioni su Rai1, hanno registrato bassi ascolti nella giornata di lunedì 24 gennaio. A nulla è servito il parterre in studio (presenti Alberto Matano, Serena Bortone, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata), il Tg1 non ha sfondato il 13 per cento di share, ottenendo solo il 12.5. Non va meglio al direttore del tg di La7, che con la sua interminabile diretta ha registrato un 5.1 per cento con 782.900 spettatori nel pomeriggio e un 2.8 per cento con 648.000 spettatori in prima serata.

Gli italiani sembrano aver apprezzato di più soap, reality e programmi "leggeri". Canale5 con le telenovela raggiunge un degno 17 per cento. Dati positivi anche per Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi raggiunge il 21.6 per cento, mentre Amici il 18.5. Buoni risultati per Pomeriggio Cinque che arriva al 17.1 e Avanti un altro al 22.3 per cento.

La maratona su Rai1 ha avuto effetti anche sul Tg1. Nell'edizione delle 20, il telegiornale si è fermato al 18 per cento, superato dal Tg5. Quest'ultimo secondo i dati Auditel ha ottenuto il 20,9 per cento di share. Sempre Canale 5 è il vincitore della prima serata in termini di ascolti. Il Grande Fratello Vip si porta a casa un 23.6 per cento contro Non mi lasciare su Rai1 al 16.3. Trionfando anche nelle 24 ore con il 19.6 per cento di share contro il 14.0 di Rai1, Mediaset vince la sfida di giornata. La stessa che vede la politica impegnatissima nell'elezione del prossimo presidente della Repubblica.

