Clemente Mastella ammutolisce Mentana alla Maratona: "Vede quest'uovo?". Quirinale, perché siamo spacciati

28 gennaio 2022 a

a

a

"Vede questo uovo, l'uovo di Colombo? In questo caso l'uovo di Mastella": il sindaco di Benevento, in collegamento con la Maratona Mentana su La7, è stato il protagonista indiscusso di un siparietto fuori da Montecitorio. L'ex Dc ha mostrato un uovo alla telecamera, suscitando subito l'interesse del conduttore che, ridendo, si è chiesto cosa stesse succedendo: "Ma cos'è?". "Ora cade e facciamo la frittata", è intervenuto allora l'inviato della trasmissione, Paolo Celata.

"Quindici ore di diretta per questa roba?". Vittorio Sgarbi, fucilata contro Mentana: storie tesissime | Video

Mastella allora ha provato a spiegarsi: "A Colombo tutti dissero: Ah ma sapeva fare anche l'uovo, perché lui l'aveva sbattuto ed era rimasto in piedi". Ancora una volta però Mentana l'ha interrotto per dire: "Sa che la facevo più giovane? Non pensavo si ricordasse questo passaggio". Uno scambio di battute dal tono scherzoso e divertito. Il primo cittadino non si è affatto tirato indietro e ha replicato: "Forse lei si confonde con il tenente Colombo".

Celata, a sua volta, è intervenuto scherzando: "Se lo sta portando in giro da stamattina". Mastella, però, ha insistito, cercando di dare una spiegazione alla necessità di portare un uovo crudo in giro: "Il messaggio è questo: è più facile che la chioccia faccia l'uovo rispetto alla possibilità che venga nominato il presidente della Repubblica".

"Rompe il tradizionale riserbo durato 20 minuti": veleno di Enrico Mentana, il forzista "infilzato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.