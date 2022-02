Maneskin, bomba su Giorgia Soleri nel giorno del ritorno a Sanremo: "Troppo ingombrante", girano brutte voci

01 febbraio 2022 a

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, è una ragazza esplosiva. Milanese, 26 anni, è una modella. A 18 anni appena compiuti vinse il classico concorso Miss Maglietta Bagnata: "Giorgia si rivelò simpatica e sveglia, ed è un onore per me poter dire di averla ospitata. Mi fu proposta, assieme ad altre ragazze, da un’agenzia milanese. Quella notte tutti gli occhi furono per lei, e vinse meritatamente. Per ciò che riguarda il mio lavoro, stendiamo un pietoso velo: hanno ammazzato un settore, e noi sopravvissuti ci sentiamo eroi", rivela uno dei dj presenti al concorso vinto dalla ragazza di Damiano.

"Errore enorme, ero un ignorante". Giorgia Soleri, le frasi razziste della fidanzata di Damiano: esplode un caso clamoroso

La storia con Damiano è venuta alla luce lo scorso maggio, dopo quattro anni di semi-clandestinità. La Soleri porta anche avanti campagne di sensibilizzazione per due patologie di cui soffre: vulvodinia ed endometriosi. E si fa anche promotrice dei diritti delle donne. "Poso, amo, mostro il c… su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste", si definisce così sul proprio profilo Instagram.

"Malattia invisibile". La fidanzata di Damiano dei Maneskin citata in Parlamento: la battaglia più dura

Su alcuni vecchi post accusati di razzismo, la ragazza si è poi espressa chiedendo scusa: "Sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo insulti razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza… Ho sicuramente ancora molto da imparare ed errori da fare, ma vi posso garantire che non sono più la persona che ha scritto quelle cose". Gli ultimi gossip parlano di crisi con Damiano e di qualcuno nell’entourage del gruppo che non gradirebbe molto una presenza così “ingombrante” accanto a lui.

