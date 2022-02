Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi si spoglia: "Ipocriti! In Parlamento ci vado così", ospiti sconvolti

08 febbraio 2022 a

A Quarta Repubblica è subito e come sempre Vittorio Sgarbi show. Siamo alla puntata di lunedì 7 febbraio del programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro su Rete 4, ci troviamo in uno degli ultimi segmenti di trasmissione.

E il tema all'ordine del giorno è il Festival di Sanremo 2022, la kemresse dei record (per Rai 1, in termini di share) condotta da Amadeus. Si parlava dell'eleganza dei concorrenti, di identità sessuale, di ipocrisia, di buonismo. E Vittorio Sgarbi ovviamente ci sguazzava: "Le persone più eleganti erano le persone antiche, tutto è un’allusione ad una indeterminatezza sessuale e non c’è niente di male ad essere eterosessuali.E’ un conformismo della verità ribaltata, mai vista una edizione così ipocrita!", tuona il critico d'arte.

E lo show è appena iniziato. Infatti, facendo il verso ad alcuni outfit visti sul palco dell'Ariston, ecco che Sgarbi lancia la sua ultima provocazione: "Domani andrò in Parlamento con la giacca senza camicia e scalzo". E mentre lo dice, ecco che inizia a spogliarsi in diretta tv, mostrando il suo petto nudo, per lo stupore degli altri ospiti. Incontenibile, insomma. Per inciso, nelle ultima ore Sgarbi aveva criticato Sanremo affermando che gli ascolti alle stelle fossero dovuti al fatto che gli italiani vengono ancora terrorizzati dalla comunicazione sul Covid e, dunque, restano tappati in casa.

