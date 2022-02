DiMartedì, scintille tra Parenzo e la Gardini: Giorgia Meloni non vaccina la figlia e lui perde il controllo

09 febbraio 2022 a

"Giorgia Meloni dice che non vaccinerà la figlia, in base al rapporto rischi-benefici. Verrebbe da dire che questo rapporto non lo valuta lei, ma lo valutano l'Ema e l'Aifa, perché nel momento in cui un farmaco è sul mercato, vuol dire che è già stato valutato": David Parenzo ha commentato le recenti dichiarazioni della leader di Fratelli d'Italia nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Tra gli ospiti anche Elisabetta Gardini di FdI, che è intervenuta dicendo: "Ma il farmaco non viene mai dato a un miliardo di persone, è sempre il medico a valutare".

La Gardini, inoltre, ha fatto notare che "la figlia della Meloni è molto piccola, ci sono Paesi in cui ai bambini piccoli non fanno il vaccino".A quel punto, però, il giornalista ha provato a farla ragionare spiegando che "in Italia e in altre parti d'Europa il vaccino ai bambini è stato consentito e soprattutto viene inoculato. Tre dei miei figli lo hanno già fatto per esempio".

Parenzo, infine, ha fatto notare come la Meloni abbia scelto consapevolmente di parlare del vaccino in quel modo: "E' una scelta politica". Ma la Gardini lo ha smentito: "Lei ha spiegato che lei e sua mamma si sono vaccinate, la figlia no. La scienza non è univoca sul vaccino ai bambini".

