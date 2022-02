L'aria che tira, la cagna di Massimo Galli non si trattiene: "Ho provato a contenerla, ma...". Proprio quello, gelo da Myrta Merlino

09 febbraio 2022 a

Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. La puntata è quella di oggi, mercoledì 9 febbraio. Una puntata che ricorderemo anche per un curioso siparietto, per il fuoriprogramma di cui vi diamo conto.

Ad un certo punto, ecco che la Merlino introduce Massimo Galli, l'esperto dell'Osepdale Sacco di Milano in collegamento da casa per fare il punto sulla situazione pandemica, sul coronavirus insomma. "È arrivato il professor Massimo Galli, con cui posso fare un punto sul Covid, mi interessa molto. Siamo in un momento di grande cambiamento, penso, voglio sapere cosa ne pensa il professore, è importante capirlo, è stata una guida importante in tutti questi mesi. Ho sentito che c'è pure Mia con lei. Era lei che abbaiava...", afferma la Merlino.

Mia, ovviamente, è la cagna di Massimo Galli. E altrettanto ovviamente i latrati che si sentivano era i suoi. Ed ecco che a quel punto Massimo Galli svela cosa è successo: "Sì, certo, era lei ad abbiare - premette -. Abbiamo tentato di contenerla un attimo ma... aveva necessità. Oggi sono a casa, oggi sono a casa". Insomma, Mia doveva fare i bisogni. Ragione per cui abbaiava e, soprattutto, per cui il collegamento con Galli è slittato di qualche minuto.

