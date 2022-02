Luc Montagnier morto? Lo scoop di Enrico Mentana: "Negli ultimi giorni...", cosa sa Gianluigi Paragone

09 febbraio 2022 a

Anche Gianluigi Paragone non sa nulla sulla presunta morte di Luc Montagnier. A svelarlo è stato Enrico Mentana, che nel corso del Tg di La7 ha fatto il punto della situazione: il decesso del premio Nobel per la medicina è stato annunciato da France Soir ma non ha trovato altre conferme. Allo stesso tempo non sono arrivate smentite: il tutto è avvolto dal mistero, dato che neanche i media francesi sembrano interessati alla notizia.

Mentana ha invece parlato con Paragone - dato che il leader di ItalExit aveva organizzato lo scorso gennaio la manifestazione a Milano con la presenza di Montagnier - per provare a capire qualcosa di più sulla situazione del professore. “Paragone dice di non sapere nulla, ma che effettivamente negli ultimi giorni ha avuto difficoltà a mettersi in contatto con lui”, ha spiegato il direttore del Tg di La7.

Il sito bufale.net, che si occupa appunto di verificare la veridicità o meno di certe notizie, ha raccolto forti indizi sul fatto che Montagnier sia effettivamente morto ma per ora non si è voluto sbilanciare: “In questi minuti ci arrivano sostanzialmente segnali non molto incoraggianti da persone che in Italia sono vicine al medico e che, per questioni di privacy e rispetto verso la famiglia del medico, preferiscono restare anonime”.

