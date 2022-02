Cartabianca, la furia di Vittorio Sgarbi contro il governo: "Roba da fascisti"

16 febbraio 2022 a

a

a

Si parla del Super green pass obbligatorio per i lavoratori over 50 da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai tre, e Vittorio Sgarbi, da sempre contrario alle misure restrittive tuona: "Abbiamo un governo che si comporta in modo illogico. È fascista l’idea d'impedire alle persone di lavorare perché non sono vaccinate, quando invece potrebbero farsi il tampone". Anche perché, osserva il critico d'arte, "di fatto siamo fuori dall’emergenza".

Bersani, il peggior spot pro-vaccino? "C'è chi dice no": cosa gli scappa di bocca davanti alla Merlino | Video

E ancora, attacca Sgarbi: "Se a tavola siamo dieci vaccinati e uno non lo è, quello è mio fratello e mangia con me. Quando c’è chi non accetta allora è odio, violenza, mancanza di rispetto, è follia."

"Il servizio censurato dell'inviata di Giordano". Un caso a Mediaset: sapete come finiva?

Matteo Bassetti, anche lui ospite della Berlinguer, ha una posizione diversa: "L’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni andava messo prima, non quando l’ondata va esaurendosi", spiega. Il Green Pass "è stato un ottimo strumento per invogliare le persone a vaccinarsi ed ha perfettamente assolto al suo compito", conclude il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "ma deve avere un limite."

"Perché non mi sono vaccinato". Il senatore s'incatena al Parlamento: Green pass, occhio a questo cartello | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.