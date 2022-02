Al Bano Carrisi, "la ritirata della Russia? Che ci crediate o no...": clamoroso, cosa sa dei piani di Vladimir Putin

16 febbraio 2022 a

Al Bano Carrisi conosce molto bene i territori dell’ex Unione Sovietica e in passato ha anche incontrato il leader del Cremlino, Vladimir Putin. Per questo è intervenuto con cognizione di causa sulla crisi ucraina ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione in onda su Rai Radio1. Al momento la situazione appare ancora incerta, anche se la via diplomatica è sempre aperta e l’impressione è che avrà la meglio su quella che porta al conflitto armato.

“Il messaggio che vuole dare Putin è che l’Ucraina non deve entrare nella Nato? Esattamente - ha dichiarato Al Bano - la chiamavano la Russia bianca ed era parte della Russia, anche se forse qualche ucraino potrebbe incavolarsi a sentire queste parole”. Tra l’altro proprio l’Ucraina aveva inserito il cantante nella black list, considerandolo una minaccia per la sicurezza nazionale: “Confermo, infatti io ho alzato il telefono, ho chiamato l’ambasciatore ucraino in Italia e gli ho detto che le uniche cose che sono abituato a sparare sono le note”.

“Hanno capito quel che ho detto - ha proseguito Al Bano - ci siamo rivisti a casa mia e abbiamo brindato in nome della pace”. Inoltre il cantante si è espresso sulla presunta ritirata dei russi: “Io lo sapevo, lo immaginavo e lo avevo anche detto, che ci crediate o no”.

