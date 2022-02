Otto e Mezzo, Andrea Scanzi: "Referendum giustizia? Non ha vinto Salvini", crisi di nervi e sfregio in diretta tv

16 febbraio 2022 a

Stanno facendo discutere le decisioni della Corte Costituzionale riguardo ai referendum. Alla vigilia della seduta il presidente Giuliano Amato aveva invitato i colleghi a “non cercare il pelo nell’uovo”, ma evidentemente non è andata così: i quesiti su eutanasia e cannabis sono stati ritenuti “inammissibili” per questioni tecniche, mentre cinque quesiti sulla giustizia hanno ricevuto l’ok.

A Otto e Mezzo c’è stata un’ampia discussione sul referendum riguardante la giustizia, con anche Andrea Scanzi tra gli ospiti di Lilli Gruber. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha ovviamente trovato il modo di criticare il “nemico” Matteo Salvini, la cui “colpa” è stata quella di festeggiare i quesiti referendari approvati dalla Corte Costituzionale. “Salvini non ne indovina una - ha dichiarato Scanzi - non è la sua vittoria, semmai lo è dei radicali e anche di Matteo Renzi, e mi duole dirlo. Tra l’altro Renzi cinque giorni fa ha denunciato tre magistrati arrivando a fare qualcosa che neanche Berlusconi aveva lontanamente sognato”.

Ma cosa aveva dichiarato il segretario leghista per far irritare Scanzi? “Siamo qui a festeggiare quello che il centrodestra non è riuscito a fare in trent’anni, sono felice - ha dichiarato Salvini - ora lo faranno i cittadini, i partiti hanno esaurito il loro compito”.

