Veronica Gentili, la foto imbarazzante prima della diretta: "La mia ansia anticipatoria"

Un'imbarazzante confessione quella di Veronica Gentili. La conduttrice di Controcorrente, programma in onda su Rete 4, mostra su Instagram una foto che spiega la sua situazione prima della messa in onda. L'immagine non lascia spazio all'immaginazione e mostra un'intera parete con appesi tanti rotoli di carta igienica. Da qui il commento: "Quello che la mia ansia anticipatoria vorrebbe". Tante le risposte di solidarietà alla conduttrice.

"Non potevi trovare immagine migliore", dice un utente mentre un altro gli fa eco: "Ma quale ansia .... stai Serena... relax ... che sei bravissima in tutto quello che fai". Intanto proprio in questi giorni è arrivato l'annuncio: Giuseppe Brindisi e Zona Bianca si spostano al prime time della domenica, mentre Controcorrente di Veronica Gentili passa al mercoledì sera.

Ad annunciarlo lo stesso conduttore del talk-show di Rete4. Una decisione, quella dei vertici di Mediaset, arrivata proprio a poche ore dalla scelta di La7 di riportare Massimo Giletti e la sua Non è L’Arena alla domenica. Ma per la Gentili non è escluso possano arrivare altre novità. D'altronde, nonostante la sua ansia, il successo dei suoi programmi e della sua conduzione non è mancato. Motivo per cui la vedremo ancora in tv.

