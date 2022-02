Chiara Ferragni, "una colpa essere donna?": la sfregiano come madre, una risposta durissima

21 febbraio 2022 a

Chiara Ferragni perde la pazienza. L'influencer è stata oggetto di pesanti critiche. L'accusa? Quella di essere una madre negligente. Andata a New York per la Fashon Week, la Ferragni ha lasciato a Fedez i loro due bambini, Leone e Vittoria. Nulla di male, se non fosse che gli odiatori del web si sono subito scagliati contro di lei. L'imprenditrice però non ha fatto attendere la sua risposta, dando una vera e propria lezione a tutti.

"Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente? Una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica perché deve essere discriminata?", è la domanda che ha rivolto ai leoni da tastiera. Proprio loro, spesso e volentieri, la criticano per alcune foto senza vestiti da lei pubblicate.

Anche su questo la Ferragni non le manda di certo a dire: "Una mamma che si sente bene col proprio corpo perché si deve sentire in colpa? Noi donne dobbiamo fare il doppio per essere apprezzate la metà. A me stessa e a tutte voi dico: non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uomini", è stato il consiglio che ha collezionato una sfilza di "mi piace".

