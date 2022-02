Renato Mannheimer, "agli italiani non piace": doccia gelata per Salvini e Meloni in vista del prossimo voto

22 febbraio 2022 a

"Gli italiani sono preoccupati, non vedono di buon occhio nuove elezioni": Renato Mannheimer, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha detto la sua sulle strategie dei partiti in questo periodo, prendendo in considerazione l'opinione dei cittadini. "Capiscono con fatica questa cosa dei partiti che continuano a muoversi e che sono già in campagna elettorale", ha continuato il sondaggista, che poi ha parlato in maniera specifica del Carroccio: "La Lega in tutti i sondaggi diminuisce continuamente perdendo voti, il che spinge Matteo Salvini a farsi vedere".

Nell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, in effetti, il Carroccio è sceso al 16,8%, perdendo lo 0,2% in una settimana. Una cifra piuttosto bassa rispetto ai consensi che - stando alle ultime rilevazioni - riescono a ottenere sia il Partito democratico di Enrico Letta sia Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. "Si nota una lenta erosione", ha puntualizzato l'ospite in collegamento con la Merlino.

"La Lega e un po' tutti i partiti vogliono farsi vedere in vista del voto che ci sarà l'anno prossimo", ha proseguito il sondaggista. Che però poi ha messo in guardia tutti, in particolare il leader della Lega (a anche Giorgia Meloni, che da tempo spinge per il voto anticipato): "Farsi vedere è un conto, mettere in minoranza il governo è un altro. E questo, anche se succede in piccole votazioni, alla popolazione italiana non piace". Infine, parlando di Mario Draghi, ha spiegato che il premier non ha reagito bene alla questione Quirinale, ma ha anche aggiunto che "può aspirare a tanti altri posti come dice lui in Europa".

