DiMartedì, David Parenzo contro Ugo Mattei: "In Russia staresti in carcere", affondo senza precedenti

23 febbraio 2022 a

a

a

"Non commettiamo l'errore del passato, quello di riaprire tutto indistintamente". David Parenzo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, ha parlato della situazione Covid in Italia, invitando a mantenere ancora una certa cautela. I casi, infatti, seppur in discesa, continuano a essere migliaia. E pure il dato dei decessi è sempre molto alto. "Il governo dice: cerchiamo di vedere i dati, non solo quelli dell'epidemia, ma anche quelli che le aziende regolatorie stanno analizzando".

"Un giorno ti chiederemo il conto". Morte Montagnier, David Parenzo brutale contro Paragone: volano insulti

"Certo la pandemia è sotto controllo grazie ai vaccini", ha aggiunto il giornalista. Che poi ha fatto riferimento a Ugo Mattei, in collegamento col talk di La7: "Adesso resta solo il professore, che sicuramente troverà una nuova collocazione. Già parla di complotto globale e banche". Parenzo, comunque, ha voluto puntualizzare: "Il dato di fatto è che grazie a vaccini e green pass questo bellissimo studio è tornato a popolarsi con persone che tengono rigorosamente la mascherina. Siamo qua, vivi, a poter discutere e ragionare".

Infine Parenzo ha pronunciato delle parole al veleno contro il professore, noto per le sue posizioni anti vaccino e anti green pass: "Mattei va in televisione, mentre nella Russia di Putin probabilmente sarebbe in carcere. Per fortuna è qui a dire che Draghi fa l'interesse delle banche. Evviva la democrazia".

La Meloni non vaccina la figlia? E Parenzo perde il controllo: scintille con la Gardini, in studio è il caos | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.